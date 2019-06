Bénin vs Guinée-Bissau: réactions avant-match de quelques Écureuils

Les Écureuils du Bénin jouent un match capital ce samedi 29 juin 2019 contre les Djurtus de la Guinée -Bissau, pour le compte de leur deuxième sortie à la CAN 2019. Dans le rang des joueurs, après le 2-2 contre le Ghana, pas question de minimiser l’adversaire. L’objectif reste la victoire.

« On a profité de quelques jours après le match contre le Ghana pour se reposer et récupérer afin d’être frais. La Guinée, c’est une équipe qu’il faut respecter. Si elle est présente à cette CAN, c’est qu’elle a du potentiel. Nous nous la prendrons comme toutes les autres équipes. On avancera match après match. », a confié le capitaine des Ecureuils à la presse à 48 heures du match.

Absent de l’effectif lors du premier match pour raison de carton, Stephe est heureux de revenir dans le groupe. « Je suis content de revenir. Il y a un degré de motivation élevé. (…) ça fait toujours du bien de pouvoir apporter un plus pour l’équipe et c’est une satisfaction énorme. Il va falloir être concentré pour aborder ce match. », a-t-il conclu.

Khaled Adenon, défenseur central des Ecureuils du Bénin

« Nous sommes là et ce n’est pas encore fini. Le match de samedi (ce jour) n’est pas une finale. Il reste encore un match. C’est un match important qui vient. On va l’aborder avec beaucoup de sérieux pour remporter la victoire. C’est un match important. Tout le monde en parle et du coup, on y pense beaucoup. On veut bien réagir. On a déjà fait des matches importants contre l’Algérie et le Togo et je pense qu’on ira très loin. »

Désiré Segbe Azankpo, attaquant des Écureuils

» Il y a un très bon état d’esprit dans le groupe. Je promets de donner tout comme d’habitude (si le coach me donne la chance de jouer Ndlr). On sait ce que représente ce match pour nous. Pas question de faire la même erreur que face à la Gambie. »

Seidou Barazé, arrière droit des Écureuils

» Le mental est au top avant cette deuxième affiche. Nous avons la victoire dans notre tête. Maintenant, il faudra faire mieux que face au Ghana. C’est un match au cours duquel il faut rester très concentrer. L’adversaire en face a chuté et aura à cœur de lancer sa compétition. Mais nous, on reste un groupe très soudé et inch’ Allah, tout se passera bien. »

Jordan Adeoti, milieu des Écureuils

» Je pense que c’est l’un des matchs les plus importants que le Bénin a eu peut-être à jouer. Parce que c’est un match qui peut nous balancer autre que la phase de poule, donc on aura à cœur de faire un bon match. La pression, elle est là, mais voilà les dispositifs, on a quelque chose de beau à faire… On a envie de gagner ce premier match dans l’histoire du Bénin. C’est un match qui nous tient vraiment à cœur. »