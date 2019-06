Bénin vs Guinée-Bissau: Mickaël Poté sollicite le soutien des supporters

L’équipe nationale de Football du Bénin joue son deuxième match ce jour dans le cadre de la CAN Egypte 2019. Pour cette deuxième confrontation de poule, les Écureuils affrontent l’équipe de la Guinée-Bissau. Après avoir tenu en échec le Ghana, le Bénin envisage une victoire écrasante devant la Guinée-Bissau pour garantir son billet de qualification. Mais pour y arriver, Mickaël Poté estime que l’apport du douzième homme sera d’une aide capitale pour les Écureuils.

Pour cette deuxième journée de la CAN 2019, le Bénin n’a qu’un seul objectif; battre la Guinée -Bissau pour se mettre dans une position confortable. Cet objectif, les joueurs ont promis de l’atteindre; mais les supporters béninois devront également mettre la main à la pâte pour pousser l’équipe à la victoire. « Ce soir nous aurons besoin de tout le Bénin derrière nous. Ensemble, nous sommes plus forts », a fait savoir Mickaël Poté.

Pour rappel, les Écureuils ont livré un match surprenant face à l’équipe Ghanéenne. Ils ont arraché un match nul avec deux records. En effet, Mickaël Poté avait marqué le but le plus rapide de la CAN 2019 lors de ce match, et devient par la même occasion le premier joueur a réussir un doublé lors de la compétition. Ce match a donné d’espoir au peuple béninois qui attend une confirmation de la performance de l’équipe ce soir face à la Guinéé-Bissau.