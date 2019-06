Bénin: voici pourquoi l’audition de Boni Yayi n’aura plus lieu

L’ancien chef d’Etat, Boni Yayi, devrait recevoir un invité peu ordinaire chez lui ce vendredi 7 juin à 15 heures 30. Le juge d’instruction du 4è cabinet avait manifesté le désir d’aller l’auditionner à son domicile dans le cadre d’une enquête judiciaire. Mais aux dernières nouvelles, ce transport judiciaire serait reporté.

Le leader des Forces cauris pour un Bénin émergent (Fcbe), Boni Yayi, serait indisponible pour recevoir le juge d’instruction. Reçu sur BBC, son avocat, Me Renaud Agbodjo, a confirmé que son client est souffrant et un certificat médical aurait été déposé au bureau du juge d’instruction. C’est dire que le transport judiciaire n’aura plus lieu jusqu’au rétablissement de l’ancien président de la République.

En attendant d’avoir plus de détails sur cet épisode, il convient de rappeler que Boni Yayi serait interdit de sortir de chez lui depuis le mercredi 1er mai 2019. Des hommes en uniforme sont en faction dans la rue donnant accès à son domicile de Cadjèhoun. Les visites de ses proches y compris son avocat et médecin personnel sont de plus en plus filtrées. Cet état de chose avait été dénoncé par les membres de son parti politique. En milieu de semaine, la police a posé un conteneur de marchandises vide devant ledit domicile pour servir, apprend-on de certaines sources généralement bien renseignées, d’abri aux policiers qui assurent « la sécurité » de l’ancien chef d’Etat.