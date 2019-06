Bénin – Violences post-électorales: des chasseurs invisibles parmi les manifestants?

Après quelques jours de violentes manifestations à Tchaourou et à Savè, les éléments des forces de l’ordre ont pu maîtriser la situation en dégageant la route inter-état Cotonou-Parakou. Mais dans leur rang, plusieurs blessés; oeuvre de prétendus chasseurs invisibles tapis parmi les manifestants.

L’échauffourée entre force de l’ordre et population dans la Commune de Tchaourou et Savè commencée en début de semaine a connu une accalmie en fin de semaine grâce à une opération conjointe menée par les éléments de l’armée de terre, de l’air et de la marine. Mais au décompte, plusieurs blessés dans le rang des agents de l’ordre. Selon le conseiller technique du ministre Sacca Lafia qui s’est prononcé sur la chaîne du service public, il y a une trentaine de blessés dans le rang des forces de l’ordre et seulement deux du côté des manifestants.

Selon des indiscrétions, des chasseurs invisibles et des chasseurs venus des pays voisins se seraient infiltrés parmi les manifestants. Se serait aux dires de certains, ces prétendus chasseurs invisibles qui auraient alourdi le nombre des blessés dans le rang des éléments de l’armée béninoise. Mais pour Spéro Goutchola, conseiller technique au Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, c’est la patience et le sens professionnel des forces de l’ordre qui justifient le nombre faible de blessés enregistré au niveau des populations.

Rappelons que la violence qui a éclaté en début de semaine est la réaction de certains individus de cette localité face à une opération d’interpellation de présumés responsables des actes de violences du dimanche 28 avril 2019.