Bénin: une médiation en cours pour ramener la paix à Tchaourou

Après six (06) jours d’affrontements assortis d’un lourd bilan sur le plan matériel et humain, le calme revient timidement dans la ville de Tchaourou. Et pour un retour définitif de la paix, trois médiateurs sont à l’oeuvre pour concilier les protagonistes. Joint par Rfi, l’un des médiateurs a fait le point de leur mission.

Trois personnalités de la ville de Tchaourou ont pris le devant des négociations entre protagonistes dans les affrontements. Selon l’un des médiateurs, l’objectif de la mission est de faire revenir les habitants qui ont momentanément déserté leurs maisons pour trouver refuge dans la brousse ou dans les villages voisins.

---Publicité---

« C’est une mission pour aider à faire revenir le calme, la paix, nous explique t-il. Une mission de pacification. Et donc, nous avons eu un échange avec tous les protagonistes de la crise, avec le commandant chargé des opérations de commandement, à Tchaourou. Nous avons eu une réunion avec le roi et les dignitaires – le Palais royal -, les jeunes, les chasseurs », explique Ishola Bio

Selon le médiateur, les revendications tournent autour des personnes arrêtées et du dispositif installé au domicile de l’ancien président Boni Yayi. « De part et d’autre, des engagements ont été pris.Le représentant des chasseurs a promis que cela va se calmer, que de leur côté la paix revient et ils vont essayer de dire aux chasseurs et à leurs collègues de laisser tomber les armes, et tout… d’explorer la voie politique pour régler les problèmes « , a-t-il fait savoir. Il a profité de l’occasion pour inviter les populations a regagner leurs domiciles car le calme est déjà de retour dans leur ville. « (…) Il faut dire aux populations : le calme revient, revenez, sortez de la brousse, revenez dans vos maisons, revenez dans vos cases… Il n’y a plus d’hostilités… », a-t-il confié.