Bénin: une demande de Me Agbodjo sans suite depuis deux semaines

Me Renaud Agbodjo, avocat de Boni Yayi, exaspéré par les événements qui ont cours à Cadjèhoun depuis le 1er mai, sort de son gong. Il a évoqué face aux journalistes ce samedi 15 juin les faits qui lui font dire que son client est victime d’une machination politique. Une de ses demandes à la hiérarchie policière est restée sans suite depuis deux semaines.

C’est un secret de Polichinelle que depuis le 1er mai 2019, Boni Yayi n’est plus sorti de chez lui. Les forces de l’ordre sont postés dans la rue donnant accès à son domicile à Cadjèhoun. Malade, il ne lui est pas possible de sortir pour se faire soigner, dénonce l’avocat avant de se demander ce que cela coûte à un juge de permettre à un citoyen souffrant de se faire soigner par un médecin de son choix et dans un centre de santé de son choix. Me Renaud Agbodjo, au regard de tout cela, croit en un plan d’assassinat bien élaboré contre son client.

---Publicité---

Il est allé sans langue de bois pour dire aux journalistes que depuis deux semaines, il a adressé une demande à la direction générale de la police républicaine, cherchant à savoir si son client peut à tout le moins aller prier dans son église à Cotonou. « On m’a dit qu’on va me revenir. Mais depuis deux semaines je n’ai pas de suite », se désole-t-il. L’avocat avertit sur les éventuelles conséquences si la situation s’aggrave étant donné que son client est dans un état de santé très critique.