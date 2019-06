Bénin: une affaire de médicaments périmés et de malversations secouent le centre de santé de Dovi-Dovè

Le centre de santé de Dovi-Dovè dans la Commune de Zangnanado est au cœur d’un scandale de vente de faux médicaments et d’une malversation financière qui font sortir les habitants de Dovi-Dovè qui exigent la poursuite des agents impliquées.

Une affaire de vente de médicaments périmés et de malversation financière défraie depuis quelques jours la chronique à Dovi-Dovè, une localité de la Commune de Zangnanado. Selon une publication de l’agence bénin presse, tout est partie d’une dénonciation faite face à la presse par les membres du comité de gestion du centre de santé (COGECS) de Dovi-Dovè dans la commune de Zagnanado, et des patients victimes de mauvaises pratiques dans ce centre de santé. plusieurs fois victime des cas de vente de médicaments périmés, les populations exacerbées se sont lâchées le jeudi 20 juin 2019 décidées à crever l’abcès. » Sans restriction d’informations, nous allons tout dire, puisque nos peines vont grandissantes et personnes ne semble nous venir en aide dans nos déboires » clame le président du COGECS, Marcellin Houémavo, entouré des autres membres du comité, à cette séance de dénonciation.

aussi: A lire

Et comme pour tenir à une promesse, il s’est vraiment lâché en énumérant les cas de vente de médicaments périmés, administrés aux patients dans ce centre de santé d’arrondissement, et qui ont fait objet de grand remous. Des situations face auxquelles le major du centre de santé, Daniel Hounguè, était obligé de s’excuser auprès des parents des victimes sous traitement de produits pharmaceutiques périmés; rapporte l’agence Bénin presse. La goutte d’eau qui aurait fait déborder le vase est l’administration de six à sept flacons de Quinine injectable 600 mg périmés depuis 2017, le 20 mai 2019 à un patient, qui a subi des complications a-t-on appris de la même source. A ceci, s’ajoute la vente parallèle des médicaments détenus par des agents dans ce centre, au détriment des produits pharmaceutiques acquis pour être servis aux malades.

Le silence des responsables face aux questions des médias:

Sur ces récriminations de la part des habitants de Dovi-Dovè, qui ont décidé de régler une fois pour de bon cette situation, l’infirmier du centre n’a pas voulu répondre. » Je ne peux rien dire sans l’autorisation du médecin coordonnateur de la zone sanitaire « martèle-t-il, selon des propos rapportés par l’agence Bénin presse. Rencontré mercredi sur le terrain, en mission de supervision, le médecin coordonnateur de la zone sanitaire CoZO, dit avoir déclenché un contrôle de gestion, par une commission mise en place. » Dès lors que l’information de vente de médicaments périmés m’est parvenue, j’ai fait mainmise sur tous les produits du centre, en attendant le rapport de la commission pour me prononcer de façon technique et administrative sur le sujet » a affirmé Paulin Davodoun.

« Si possible, nous allons amener les médicaments périmés au laboratoire, voir la nocivité des substances actives, pour la suite de la procédure » poursuit-il. Mais pour les populations de Dovi-Dovè, le médecin coordonnateur doit prendre ses responsabilités pour que cette mafia soit à jamais mise hors d’état de nuire.