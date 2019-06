Bénin: un carnet de santé unique dans toutes les formations sanitaires dès le 1er juillet

Par une note circulaire en date du vendredi 28 juin 2019, le Ministre de la Santé a porté à la connaissance des responsables d’établissements hospitaliers publics et privés du démarrage de l’utilisation du nouveau carnet de santé dans les formations sanitaires. Ce carnet est fixé à 250 francs CFA et remplace l’ancien format dès demain lundi 1er juillet 2019.

Une nouvelle réforme débute dans le secteur sanitaire dès demain. Selon la note circulaire du Ministre Benjamin Hounkpatin, il s’agit de l’utilisation du nouveau carnet de santé validé en 2018 par le Ministère de la Santé. « Le prix de cession unique aux usagers est fixé à deux cent cinquante (250) francs CFA l’unité sur toute l’étendue du territoire national », peut-on lire dans la note circulaire.

Pour s’approvisionner, les formations sanitaires publiques et privées n’ont pas une autre option que de se rendre à la Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels et Consommables Médicaux (CAME). « Le circuit unique d’approvisionnement pour toutes les formations publiques et privées, installées en République du Bénin, est celui de la Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels et Consommables Médicaux (CAME) », précise la note circulaire.