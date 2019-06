Bénin: Tony Elumelu en visite de travail chez Patrice Talon ce jour

Le promoteur du groupe United Bank for Africa (UBA), l’opérateur économique Tony Elumelu sera au Bénin ce jour. Il aura un entretien avec le chef de l’état béninois, le président Patrice Talon.

L’opérateur économique nigérian Tony Elumelu sera accueilli ce lundi 17 Juin 2019 au palais de la Marina par le chef de l’état béninois, le président Patrice Talon. Au cours de cette visite de travail au Bénin, l’un des plus prospères opérateurs économiques du géant de l’Est aura un entretien avec le président Patrice Talon.

---Publicité---

Au cours de ce tête-à-tête entre le chef de l’état béninois et le président du groupe United Bank for Africa (UBA) les questions liées aux projets structurants du programme d’action du gouvernement seront abordées dans une perspectives de partenariat public-privé.

Économiste de formation, l’homme d’affaires nigérian Tony Elumelu croit aux potentiels de l’Afrique et aux capacités des jeunes du continent à contribuer à l’émergence de ce continent qui se présente aujourd’hui comme l’avenir du monde. Dans ce cadre, il a créé une fondation qui porte son nom et qui soutient des jeunes porteurs de bons projets d’entreprise.

A la tête d’une des plus grosses fortunes en Afrique, Tony Elumelu est originaire d’Onicha-Ukwa, dans l’État du Delta au Nigéria. Né en 1963, il vient d’une famille de cinq enfants. Il a obtenu son baccalauréat à l’ony Elumelu et suivi un programme de gestion avancée de six semaines de la Harvard Business School. Il est un homme d’affaires chevronnés, un économiste averti, un entrepreneur audacieux et un acteur des bonnes causes.