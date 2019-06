Bénin: Stéphane Sessègnon primé pour services rendus à la nation

Le capitaine de l’équipe nationale de football a été distingué hier dimanche 16 juin 2019. C’était à l’occasion de « Bénin Football Awards » organisé par la Fédération Béninoise de Football. A l’instar de plusieurs autres acteurs du secteur, Stéphane Sessègnon a été primé pour services rendus à la nation.

A l’occasion de la soirée « Bénin Football Awards », Stéphane Sessègnon s’est vu décerner un prix pour son apport à l’équipe nationale de Football depuis près de 15 ans. Très reconnaissant, Stéphane Sessègnon a dédié ce prix à ses fans et à tout le peuple béninois. « Je dédie ce prix au public sportif béninois, à tous mes fans sans oublier tous ceux qui m’ont soutenu et qui continuent de me donner la force de toujours donner le meilleur de moi-même et que je ferai aussi pour la CAN 2019 dans quelques jours car mes coéquipiers de l’équipe nationale et moi avons hâte de commencer », a-t-il écrit sur sa page facebook.

Co-meilleur buteur de la sélection nationale du Bénin avec 22 buts, Stéphane Sessègnon fait partie des points forts des Écureuils pour la CAN Egypte 2019. Il a d’ailleurs conforté cette assertion de certains observateurs en marquant l’unique but de la victoire contre la Guinée en match amical comptant pour la CAN 2019.