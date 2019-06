Bénin: Stéphane Sessegnon égale enfin le record de Razack Omotoyossi

L’international footballeur béninois Stéphane Sessegnon a égalé mardi 11 juin 2019 l’ancien joueur Razack Omotoyossi lors du match amical bénin Guinée.

Mardi 11 juin 2019, les Écureuils du Bénin ont disputé avec la Guinée, leur tout premier match amical comptant pour les préparatifs de l’édition 2019 de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2019). A l’occasion, Stéphane Sessegnon n’a pas manqué son rendez-vous. Il a obtenu un nouveau record en égalant Razack Omotoyossi au classement des buteurs en Sélection. L’ancien numéro 10 de Paris Saint Germain devient ainsi le co-meilleur buteur du Bénin, après Razack Omotoyossi.

Un record obtenu deux ans jour pour jour précisément après son 21è but en sélection contre la Gambie à l’occasion de la première journée des éliminatoires de la CAN 2019 le 11 juin 2017. Avec 19 buts marqués, le capitaine des Écureuils du Bénin était en ce moment à seulement deux unités de Razak Omotoyossi qui est de plus en plus distant de la sélection.

Aujourd’hui, Sessegnon totalise 22 buts en sélection comme son ex-coéquipier Razack Omotoyossi. En égalant ce record, « Diego Pourri » garde toujours ses chances de passer devant très rapidement. Auteur de cinq réalisations lors de la dernière campagne des qualificatifs, le milieu de terrain de Montpellier est entré dans l’histoire grâce à l’unique but sur coup franc contre la Guinée mardi à Marrakech en amical.