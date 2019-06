Bénin: Sébastien Koboudé dépose les armes, les compassions de Guy Mitokpè

Un jeune qui a milité aux côtés des forces de la résistance vient de déposer les armes. Il a tourné dos à ses camarades de lutte en plein midi. Sébastien Koboudé, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a rejoint ses aïeux dans la fleur de l’âge des suites d’une crise.

La tombe en plein jour au sein des forces de la résistance. Un des combattants dévoués de la ligue des opposants farouches au régime de Patrice Talon s’en est allé. Alors que certains l’ont aperçu dans la journée du lundi 10 juin, la mauvaise nouvelle s’est répandue dans l’après midi de ce mardi telle une traînée de poudre.

Surpris du départ prématuré et inattendu de son jeune frère et meneur de lutte, l’honorable Guy Mitokpè compatit aux douleurs de ses familles biologique et politique. Il exprime son amertume face à ce coup visiblement difficile pour tous les résistants. Pour le député « la perte d’un jeune est toujours un moment tragique pour les familles et le pays ».