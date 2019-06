Bénin: Sabi Sira Korogoné en visite officielle au Nigéria

Le porte-parole de l’initiative de Nikki continue son périple après son séjour carcéral. Il sort désormais du Bénin pour aller à la rencontre de personnalités et dépositaires de la culture endogène du continent.

Il était au Nigéria et plus précisément au palais du roi de Yashikira dans le « Kwara State ». Il a échangé avec ce dignitaire de ses déboires avec la justice et de ce qu’il pense de la politique de son pays. La promotion de l’aire culturelle Baatonou était aussi au cœur des échanges entre Sabi Sira Korogoné et le roi. Le roi, comme à l’accoutumée, a imploré les bénédictions sur Korogoné et son équipe.