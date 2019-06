Bénin – Restriction des libertés de Boni Yayi: Léhady Soglo réagit et propose…

L’ancien président du Bénin Boni Yayi est sous surveillance policière depuis le 1er mai 2019 à son domicile à Cotonou. Une situation qui lui a fait rater des visites médicales selon ses avocats. Dans une publication sur sa page Facebook, l’ancien maire de Cotonou Léhady Soglo a exprimé ses inquiétudes quant à la santé de l’ancien Président de la République Boni Yayi.

Il est inconcevable selon Léhady Soglo que Boni Yayi soit soumis à un blocus illégal et sauvage de son domicile sans aucune possibilité de visite et d’assistance de quelque nature que ce soit et en l’absence de toute décision de justice en la

matière. « Aucun texte juridique de notre pays ne prescrit l’assignation à résidence, encore moins le refus du droit de visite et de soin. Même les personnes privées de liberté à l’issue d’une procédure judiciaire réglementaire bénéficient des dispositions constitutionnelles garantissant la sacralité de la vie humaine » a rappelé l’ancien maire de Cotonou. Pour lui, l’inviolabilité du domicile privé est également garantie par les textes au Bénin.

Les propositions de Léhady Soglo…

A l’en croire, c’est donc au mépris de toutes ces dispositions constitutionnelles et légales que se poursuit l’isolement criminel du Président Boni Yayi, consacrant ainsi la dérive autocratique du régime de la rupture. « Comment prendre au sérieux les offres de dialogue du Président de la République dans un tel contexte ? » s’est il interrogé dans sa publication sur sa page Facebook avant de souligner que tout démocrate doit exiger la levée du blocus sauvage imposé au président Boni Yayi à son propre domicile. « Ceci lui permettra de bénéficier de soins appropriés à son état de santé jugé très préoccupant par son médecin et ses avocats » va t-il proposer.

Aussi est il revenu sur le combat que mène le président Boni Yayi. Il s’agit pour lui, d’un combat pour la liberté et les droits de l’homme. « Son engagement ne saurait être assimilé à un conflit entre communautés, régions ou groupes ethniques » a t-il expliqué.