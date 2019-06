Bénin / RCI – Coopération sanitaire: prise en charge de la radiothérapie des malades du cancer

Ce mercredi 26 juin 2019, a eu lieu une signature d’accord de partenariat entre le Bénin et le Centre national d’oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara de Cocody de la Côte d’Ivoire. Cet accord signé par le ministre béninois de la santé, Benjamin HOUNKPATIN et son homologue ivoirien, Eugène Aka Aouélé vise la prise en charge (radiothérapie) des personnes malades du cancer, dans ce centre de référence de la sous-région.

Un accord de partenariat a été signé entre le Bénin et le Centre national d’oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara de Cocody, ce mercredi 26 Juin 2019, en présence des ministres de santé des deux pays. A en croire le ministre béninois de la santé, Benjamin Hounkpatin, le cancer comporte quatre étapes essentielles pour sa prise en charge que sont : la chirurgie, la chimiothérapie, l’hormonothérapie et la radiothérapie. Actuellement au Bénin, ne sont possibles que les trois premières étapes. Quant à la quatrième étape (la radiothérapie), elle n’est pas encore possible et c’est pour cela que les malades étaient évacués en Europe pour sa réalisation depuis plusieurs années.

Selon le ministre Benjamin Hounkpatin, grâce à la signature de cette convention, « nous pouvons désormais faire la radiothérapie pour compléter la prise en charge de nos patients béninois au niveau de la Côte d’Ivoire au Centre national d’oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara ». Pour lui, le Centre est non seulement une fierté pour la Côte d’Ivoire mais également pour toute la sous-région au regard du travail de qualité qui s’y fait et de son plateau technique.

Le ministre Benjamin Hounkpatin estime qu’il ne serait pas bienséant d’avoir ce joyau dans la sous-région et garder le regard tourné vers l’Europe. Les patients béninois selon le ministre, se sentiront plus à l’aise en étant en Côte d’Ivoire pour assurer le complément de leur prise en charge qui, selon lui, est assurée de bout en bout avant leur retour au Bénin.

Quant à son homologue Eugène Aka Aouélé, ministre ivoirien de la Santé et de l’hygiène publique, il estime qu’à travers la signature de cette convention, il faut voir plusieurs symboles, notamment, les relations de fraternité entre les deux présidents, Alassane Ouattara et Patrice Talon et que pour lui, la santé doit être la chose la mieux partagée par tous, tout en précisant que la coopération sud-sud garde un intérêt en matière de santé. « Les centres de santé connaissent des difficultés en Afrique, nous avons compris que nous devons mutualiser nos efforts quand nous avons une petite force, nous devons partager avec un autre pays », a-t-il souligné.

Le ministre ivoirien de la Santé et de l’hygiène publique, a également souligné qu’au sein du personnel du Centre, on retrouve plusieurs nationalités : des Français, des Algériens mais aussi un ressortissant Béninois.