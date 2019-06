Bénin: passe d’armes entre anciens collaborateurs de l’ex-président Nicéphore Soglo

Il y a quelques jours, une lettre ouverte adressée à l’ex-chef d’Etat Nicéphore Dieudonné Soglo a fait le tour des réseaux sociaux et des médias. Écrite par certains cadres qui ont eu à travailler avec l’ancien président, cette lettre invite Nicéphore Dieudonné Soglo à revoir sa position dans la crise politique qui secoue le Bénin depuis plusieurs mois.

Mais d’autres anciens collaborateurs ne sont visiblement pas d’accord avec les signataires de cette lettre. Ceux-ci ont rendu publique leur réaction ce lundi 24 juin 2019 pour contrer la lettre ouverte du premier groupe. « S’il est vrai que certains des signataires ont eu le privilège et la chance extraordinaire d’avoir collaboré avec cette haute personnalité de l’Etat, dont les compétences sont reconnues non seulement au Bénin, mais aussi au-delà des frontières béninoises, voire africaines, il n’en demeure pas moins vrai que, constatant que « la rivière » avait momentanément tari, les auteurs de la lettre ouverte ont cru devoir, de diverses manières, rechercher et trouver une autre source pour s’abreuver », ont répliqué les défenseurs de Nicéphore Soglo.

Pour eux, l’ancien président joue un rôle très important dans la résolution de la crise politique suscitée par l’exclusion de tous les partis de l’opposition du processus électoral des législatives d’avril 2019. Ainsi, ils pensent qu’au lieu de s’attaquer à lui, les auteurs de la lettre ouverte devraient reconnaître les mérites de l’homme avec qui ils disent avoir travaillé par le passé. « Les auteurs de cette lettre ouverte, qui prétendent avoir collaboré ou soutenu le président SOGLO, devraient avoir l’honnêteté intellectuelle de partager avec leurs leaders, les principes et valeurs de démocratie et de bonne gouvernance qu’incarne le président Nicéphore Dieudonné Soglo, qui n’admet que personne et absolument personne ne les mette en souffrance pour quelque compromission que ce soit », ont signifié les auteurs de ladite réaction.

Un combat pour la préservation des acquis démocratiques

Les signataires de la lettre ouverte estiment que l’ancien président Nicéphore Soglo risque de détruire son image s’il continuait d’adopter le même comportement dans cette crise. « De tout cela résulte une image qui vous auréole et que, malheureusement, votre comportement actuel est en train de détruire, irrémédiablement, si nous n’y mettons garde. Il s’agit de votre comportement dans ce qu’il est convenu d’appeler la crise électorale, crise liée à l’organisation des élections législatives du 28 Avril 2019 », avait-il avancé.

Mais pour Claude Djankaki et Cie. , l’ancien président Nicéphore Soglo est dans un combat qu’il n’a pas commencé aujourd’hui. « Ce combat, le président Soglo l’a mené contre tous les régimes qui se sont succédé afin de préserver les acquis du processus démocratique du Bénin, gage de la paix et de la cohésion nationale », ont-ils expliqué avant de préciser ce qu’il a personnellement fait pour la résolution de la crise actuelle. « Il n’a pas hésité à se rapprocher deux fois de suite du président de la République Patrice Talon, pour lui prodiguer des conseils et lui demander de veiller à la préservation de ces acquis dans sa gouvernance à la tête du pays en organisant des élections inclusives », ont-ils ajouté.

Pour finir, ils ont invité les signataires de la lettre ouverte à se joindre au peuple pour mener le combat de la restauration de la démocratie. « Chers collègues, et chers anciens « collaborateurs du Président Soglo », soyez du côté du peuple, soyez du côté du vrai. Rejoignez le rang des sages, chers cadres responsables d’hier. Nous vous remercions et vous prions de vous joindre à la majorité des Béninois et des Béninoises, c’est les plus de 90% qui ont manifesté leur désaveu à la mascarade d’élection législative du 28 avril 2019, en boycottant le scrutin », ont-ils conclu.

Les auteurs de la réaction

1 – Mr Claude Cossi Djankaki

Administrateur des Finances A1-12 à la retraite

Ancien DG/SOGEMA

Ancien Chef de Cabinet MFPRA et MISAT

Expert en Finances Publiques et Décentralisation

Précédemment Chargé du projet tripartite Benino-Franco-Allemand d’appui à la Décentralisation/Déconcentration sous le Président SOGLO

Délégué à la Conférence Nationale

2 – Mde Félicienne Sophie Padonou Inspecteur des Finances à la retraite, ancien Ministre

3 – Notable Henri Dagbédji Hessou, Administrateur d’action culturelle A1-12 à la retraite

Expert culturel interafricain, écrivain, éditeur professionnel , Ancien Conseiller Technique et Directeur de l’alphabétisation et de la Culture sous Soglo

4 – Mr Alassani TIGRI, Ancien Ministre

5 – Mr Estève RUSTICO , Administrateur des finances A1-12 à la retraite , Ancien Directeur du Budget

6 – Mr Emmanuel GOLOU , Ancien Ministre

7 – Mr Aurelien HOUESSOU , Ancien Ministre

Ancien Député/VP Assemblée Nationale

8 – Mr Marxime HOUEDJISSIN , Ancien Député-Questeur

9 – Mr Candide AZANNAI , Ancien Député

10 – Mr Joseph D. TAMEGNON , Administrateur des Banques à la retraite.