Bénin – Parlement: l’UP retarde la désignation de ses représentants au sein des instances nationales

Le groupe parlementaire « Union Progressiste » a conduit au report de la désignation des représentants du parlement dans les instances nationale et régionale en rendant indisponible la liste de ses représentants.

Les membres du groupe parlementaire Union progressiste ont jusqu’au mardi 18 Juin 2019 pour faire parvenir au président de l’assemblée nationale la proposition de liste de ses membres. Ainsi en a décidé ce jeudi 13 juin la deuxième personnalité de l’Etat qui fit le constat que la liste de ce groupe parlementaire est restée indisponible.

En effet, au cours de la séance du jeudi dernier, l’honorable Marcellin Ahonoukoun, président du groupe parlementaire de l’Union progressiste a fait remarquer à la plénière qu’un certain nombre de réglages étaient toujours en cours à l’interne et que toutes les diligences seront faites pour rendre disponible la liste de leur groupe parlementaire dans les plus brefs délais. Face à cette situation, le président de l’assemblée nationale Louis Vlavonou a renvoyé la désignation des représentants du parlement dans les instances nationales et régionales au mardi prochain.

Précisons que la clé de répartition retenue concède 9 places au groupe parlementaire de l’Union progressiste au sein des parlements régionaux et 06 pour le Bloc républicain. Par contre, dans les instances nationales, l’Union progressiste s’arroge 06 places pendant que le Bloc républicain conserve 05.