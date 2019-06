Bénin – Parlement: le contrôle de l’action gouvernementale; l’un des défis de Louis Vlavonou

Le président de l’Assemblée Nationale, Louis Vlavonou entend mettre un point d’honneur au contrôle de l’action gouvernementale. C’est l’un des défis qu’il a annoncé ce jeudi 27 Juin 2019 dans son discours d’investiture.

L’une des craintes que suscite la huitième législature qualifiée par la classe politique de l’opposition et de l’opinion publique de monocolore, est bien sa capacité à jouer son rôle du contrôle de l’action gouvernementale. Dans son discours d’investiture de ce jour, le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou rassure.

A le croire, l’institution républicaine dont il a la charge ne saurait se soustraire aux missions qui sont les siennes. Au titre de ces missions, la deuxième personnalité de l’Etat rassure ses compatriotes: le contrôle de l’action gouvernementale se fera mieux que par le passé. « …De même, le contrôle, plus que par le passé, de l’action du gouvernement doit nous permettre de contribuer à l’amélioration de la gouvernance de notre pays. Il devra s’étendre aux entreprises publiques et semi-publiques et à tous les domaines prévus par la loi. La vigilance qui s’impose à nous n’emporte point cependant la mutation de notre rôle de contre-pouvoir en instrument contre le pouvoir de façon systématique. » laisse-t-il entendre.

Il faut dire que le contrôle de l’action du gouvernement est l’un des griefs qui est fait à la mandature passée où le bureau du président Adrien Houngbédji a fait cause à la volonté du chef de l’état qui aurait souhaité d’avoir de la part de l’assemblée nationale un « consensus facile » autour des grands dossiers de la nation. Du coup, les interpellations du gouvernement à travers des questions orales et écrites ne sont point programmées et le contrôle de l’action gouvernemental mis sous le boisseau tout au long de la législature. Une situation qu’entend corriger le bureau conduit par le président Louis Vlavonou.