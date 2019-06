Bénin – Palais des gouverneurs: Louis Vlavonou installé le jeudi prochain

Officiellement installés pour un mandat de 4 ans le Jeudi 16 Mai dernier, les 83 députés de l’Assemblée nationale, huitième législature ont élu en leur sein un bureau de sept membres présidé par Louis Vlavonou. Quelques semaines après l’installation de ce bureau, le nouveau président de l’assemblée nationale, Louis Vlavonou sera officiellement investi deuxième personnalité de l’Etat le jeudi 27 Juin 2019 à travers une cérémonie officielle d’installation au cours de laquelle plusieurs délégations des parlements frères sont attendues au Bénin.

Ce serait à travers une cérémonie fort simple au cours de laquelle le nouvel élu à la tête de l’assemblée nationale déclinera les points saillants et les défis qui attendent sa mandature. Pour donner un cachet assez officiel à cette cérémonie qui consacrera dans une certaine mesure la légitimité de cette législature, plusieurs personnalités et présidents d’assemblée nationales de pays voisins sont attendues à Porto Novo. Élu à la faveur des élections législatives du dimanche 28 Avril 2019, Louis Vlavonou est né à Kokoumonlou, un village de la commune d’Ifangni non loin de Porto-Novo dans le département du Plateau, il est marié et père de plusieurs enfants. De confession religieuse Catholique et douanier de profession, il a servi pendant trente ans avant de faire valoir ses droits à la retraite. Militant et serviteur, il a été élu Secrétaire général de l’ex-Syndicat national de la douane. Louis Vlavonou est membre fondateur du Madep de l’homme d’affaires Séfou Fagbohoun et y a milité jusqu’en 2011. C’est à juste titre qu’il a été élu pour la première fois député à l’Assemblée nationale à la 4e législature. Il n’a pas siégé parce qu’il était en fonction à la Douane. Il a laissé sa place à son suppléant Mathieu Ahouansou, Professeur d’histoire géographie. Il fit son entrée au parlement à la 5ème législature et y est jusqu’à ce jour.