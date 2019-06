Bénin: nouvelles précisions sur la délibération du BEPC

Après l’étape de correction des copies du brevet d’études du premier cycle (Bepc) session de mai 2019, le secrétariat est à pied d’oeuvre pour que les résultats soient proclamés , la première délibération aura lieu plutôt jeudi 13 juin prochain contrairement au calendrier initial qui annonçait le mardi 11.

La délibération du brevet d’études de premier cycle autrefois prévue pour ce mardi 11 juin n’aura plus lieu. Selon les informations reçues de la direction des examens et concours, il y a eu quelques petites modifications des dates. La délibération aura donc lieu le jeudi 13 juin 2019. Suivra l’étape de la proclamation des résultats quelques heures plus tard. Les candidats admissibles seront donc appelés à subir les épreuves sportives et orales.

---Publicité---

Lesdites épreuves, contrairement au calendrier initial, auront lieu les lundi 17 et mardi 18 juin sur toute l’étendue du territoire national. Ce n’est qu’après ces épreuves que l’admissibilité sera conquise définitivement par tous les candidats proclamés admissibles. Il faut rappeler que le Bepc s’est déroulé du 27 au 29 mai et la correction des copies a eu lieu du 3 au 7 juin.