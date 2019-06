Bénin: nouveaux affrontements à Tchaourou et Savè dans la nuit du vendredi 14 juin 2019

Dans la soirée du samedi 15 juin 2019, le Conseiller technique du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Colonel Spéro Gouchola a animé un point de presse à Cotonou. A l’occasion, il a évoqué de nouveaux affrontements survenus à Tchaourou et Savè dans la nuit du vendredi 14 juin au samedi 15 juin 2019, alors que le calme était déjà revenu dans la matinée du vendredi 14 juin.

Après les affrontements et l’opération de libération de la voie inter-Etat à hauteur de Tchaourou, les frondeurs sont revenus à la charge. Selon le Colonel Spéro Gouchola, ces derniers ont pris pour cible les agents de police et de l’armée dans la nuit du vendredi 14 juin au samedi 15 juin 2019. « Dans le cadre de leur mission républicaine de maintien de l’ordre public et de garantie de la libre circulation des personnes et des biens, les agents des Forces de Défense et de Sécurité ont été, dans la nuit de ce même vendredi 14 juin 2019 à ce jour samedi 15 juin 2019, la cible de tirs nourris auxquels ils ont riposté dans les localités de Tchaourou et Savè… », a-t-il déclaré.

Ces nouveaux affrontements ont alourdi le bilan en matière de dégâts humains. Selon le Conseiller technique, les forces de sécurité publique ont tué les assaillants. Cette confrontation a fait de nouveaux blessés dans le rang des agents de sécurité. « A ce jour, on dénombre une cinquantaine de blessés parmi les agents des Forces de Défense et de Sécurité, dont dix (10) cas graves », a-t-il précisé. Selon le Colonel Gouchola, « D’après les informations recueillies auprès des populations, ces assaillants seraient des chasseurs hébergés dans des villages frontaliers (…) et sont recrutés à grands frais dans un pays voisin pour venir commettre des troubles et forfaits (…) » .

La pomme de discorde…

Selon Spéro Goutchola, conseiller technique au Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, les manifestations ont débuté suite à une mission d’investigations dans la commune de Tchaourou, dans le cadre des violences électorales. A l’en croire, la Police Républicaine dans l’optique de ne pas faire régner l’impunité, a décidé d’investiguer pour interpeller les auteurs des actes du 28 avril 2019.

Mais une partie de la population s’est organisée pour empêcher la mission des policiers. C’est ainsi que les affrontements ont commencé depuis la journée du lundi 10 juin 2019. Par la suite, la voie inter-Etat a été bloquée par les manifestants en empêchant toute circulation sur l’axe.