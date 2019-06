Bénin : Michaël Poté talonne Oumar Tchomogo

Double buteur contre le Ghana, Michaël Poté est désormais à 3 buts de la performance de l’ancien capitaine des Écureuils Oumar Tchomogo (12 buts en 24 matchs).

Il a ouvert son compteur but de la meilleure des manières à la CAN. Poté, double buteur a inscrit ses 8e et 9e but, mais pas contre n’importe quelle équipe (le Ghana). Il a fallu attendre 46 sélections pour que Pote se rapproche de Tchomogo. L’attaquant de l’Adana Demirspor vit une fin de carrière glorieuse. A 34 ans il est le 4e meilleur buteur de l’histoire des Écureuils derrière Sessegnon, Razack ( 22 buts) et Tchomogo.

Malgré l’âge, il continue de faire parler la poudre. Peut-il viser le prix de meilleur buteur ?