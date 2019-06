Bénin – manifestations post-électorales: après le voyage de Boni Yayi, quel sort pour les inculpés?

Les manifestants et présumés manifestants interpellés lors des événements des 1er et 2 mai à Cotonou attendent toujours le verdict de la justice pour savoir à quelle sauce ils seront mangés. Mais l’élément déterminant de leur mise en liberté ou non demeure l’audition de Boni Yayi et de Guy Mitokpè.

Le juge Aubert Kodjo a manifesté le désir d’écouter l’ancien chef d’Etat Boni Yayi et l’honorable Guy Dossou Mitokpè dans le cadre de l’enquête relative aux manifestations des 1er et 2 mai. Les deux étant indisponibles, le juge n’a pas pu faire son travail tel que voulu. Boni Yayi, souffrant et frêle selon ses avocats, a dû solliciter un report de son audition afin de se faire soigner. Guy Mitokpè, momentanément empêché, a finalement saisi le juge pour lui notifier sa disponibilité à répondre à ses questions.

Le cas qui semble réduire les chances des 64 détenus est le voyage sanitaire de Boni Yayi. Ce dernier, en hors du territoire national pour raison de santé, pourrait passer plusieurs semaines voire des mois avant de regagner son pays si vraiment un jour il rentrait. Or, le juge ne saurait progresser dans le dossier sans avoir écouté les présumés commanditaires des attroupements armés et non armés. Le dossier sera suspendu, sauf une décision politique du chef de l’Etat, jusqu’à l’audition du Buffle de Tchaourou. Les jeunes que le ministre de la santé a qualifiés de « drogués » croupiraient en geôle pour une durée, pour l’heure, indéterminée.