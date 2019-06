Bénin: Louis Vlavonou décline les grands défis de la huitième législature

Louis Vlavonou, le président de l’assemblée nationale, huitième législature a été officiellement investi dans la matinée de ce Jeudi 27 Juin 2019 dans ses fonctions. Dans son discours d’investiture, il a décliner les grandes lignes de son mandat et les défis qu’il se propose de relever au cours des 4 prochaines années.

Comme annoncé par plusieurs médias de la place, le président de l’assemblée nationale, huitième législature a été officielle investi dans ses fonctions à l’issue d’une cérémonie d’investiture au cours de laquelle plusieurs délégations de parlements frères étaient représentées. Dans son discours d’investiture, le président Louis Vlavonou a fait la genèse de cette législature qui serait le résultat des réformes courageux en,gagés dès l’avènement du régime du président patrice Talon. « Il me plait par conséquent de saluer les députés de la septième législature qui se sont saisi de cette aspiration, largement partagée, pour enrichir notre arsenal juridique d’une nouvelle Charte des partis politiques et d’un nouveau Code électoral, indique-t-il. A l’occasion, ils se sont efforcé de traduire, dans ces lois, les principales orientations apparues lors de larges consultations des organisations sociales; poursuit-il. L’objectif majeur a été de doter notre pays d’acteurs d’une démocratie véritable, et non de façade, qui transforment nos comportements et améliorent nos conditions de vie. Il est heureux qu’ils aient pu bénéficier de la compréhension et du soutien du Président de la République, Monsieur Patrice Talon » fait-il remarquer.

Il a regretté les violences enregistrées lors des élections législatives; des violences nées des difficultés d’application des réformes engagées. Le nouveau ^président inscrit donc son mandat à la recherche de la paix. Il promet s’engager de toute sa personne pour entamer des discussions avec les acteurs politiques autour des réformes qui fâches afin que de façon consensuelle, des correctifs soient apportés aux textes querellés. La révision du règlement intérieur de l’assemblée nationale est l’un des défis que s’impose le président Louis Vlavonou. Un vieux projet déposé sur la table de l’assemblée nationale depuis des lustres qui peine à prendre corps du fait des considérations politiques. Il souhaite faire de cette mandature une mandature du retour des valeurs. Dans ce cadre, il entend doter le parlement d’un code de bonne conduite ou d’éthique. Des valeurs comme la ponctualité, l’assiduité aux sessions parlementaires ainsi que la rigueur au travail doivent désormais guider les parlementaires de la huitième législature.

Le président Louis Vlavonou affirme qu’il fera preuve d’ouverture et d’écoute tout au long de sa mandature. Ecoute vis à vis des citoyens qui ont exprimés leur mécontentement lors des dernières élections législatives du fait des bulletins nuls inhabituels émis par beaucoup de votant qui ont fait le déplacement dans les urnes même si plusieurs causes comme les intimidations expliquent cette situation. » Qu’elle qu’en soit les causes, je ferai montre d’une écoute attentive afin de rassurer tout un chacun pour rétablir la confiance » affirme-t-il. le contrôle de l’action gouvernemental fait également partie de la mandature en cours. « De même, le contrôle, plus que par le passé, de l’action du gouvernement doit nous permettre de contribuer à l’amélioration de la gouvernance de notre pays. Il devra s’étendre aux entreprises publiques et semi-publiques et à tous les domaines prévus par la loi. La vigilance qui s’impose à nous n’emporte point cependant la mutation de notre rôle de contre-pouvoir en instrument contre le pouvoir de façon systématique » a-t-il indiqué.