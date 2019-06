Bénin: Lettre ouverte de Dr Brice Sohou à Patrice Talon

Après avoir analysé les événements qui ont jalonné le processus électoral et le climat crispé qui s’en est suivi, le Dr. Brice Enagnon Sohou a adressé une lettre ouverte au chef de l’Etat. Visiblement exaspéré, il sollicite le pardon de Patrice Talon envers tous ceux qui l’ont offensé.

Brice Sohou souhaite voir le chef de l’Etat réussir dans sa mission républicaine. Il veut voir son pays faire des exploits. Mais ces exploits ne pourront être effectifs si les fils et les filles sont divisés. C’est en raison de cela que Brice Sohou lance un appel vibrant au chef de l’Etat dans une lettre ouverte. Apparemment meurtri, il écrit « que toutes les blessures intérieures de votre cœur soient cicatrisées. Nous avons besoin de vous, de votre bravoure et de la sagesse intérieure qui vous habite« . Il ira plus loin en faisant une doléance au chef de l’Etat. « Cher Président, gommez le passé noir qui nous traîne les pas. Considérez cher président que vous avez eu la victoire sur le mal et les mécréants« , s’exclame-t-il dans sa lettre.

Très flatteur contrairement à ses habitudes, Brice Sohou écrit: « n’oubliez jamais que vous êtes le père de la nation à l’instant où je vous écris. Le père ne rejettera jamais ses enfants quelques soient leur caprices. Il les aidera à se perfectionner. Ainsi cher Président, si c’est possible, contribuez en tant que père à la libération de ceux qui pour des raisons d’extrêmes émotions ont troublé l’ordre publique pour leur opinion politique ». Il croit fermement qu’en procédant de la sorte, les ennemis de Patrice Talon finiront par l’admirer.