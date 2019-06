Bénin: « les manifestants de Tchaourou sont payés pour commettre le forfait » Cl Spéro Gouchola

Le conseiller technique au ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, colonel Spéro Gouchola, reçu sur une télévision de la place a laissé entendre que les manifestants qui ont affronté les forces de l’ordre sont venus des localités extérieures. La population autochtone collabore avec eux (le gouvernement) pour la manifestation de la vérité.

La version officielle est enfin connue. Le conseiller technique du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Spéro Gouchola, a expliqué les circonstances dans lesquelles le soulèvement de Tchaourou est intervenu. Pour le colonel, c’est après l’interpellation des meneurs de troubles que les gens d’une localité extérieure sont allés saccager les biens publics et privés. Ils ont, dénonce-t-il, vandalisé les camions et dégonflé leurs pneus pour empêcher la libre circulation.

L’émissaire du ministère de l’intérieur sur le plateau ira plus loin lorsqu’il dira que ceux qui manifestent son payés pour détruire les infrastructures. Il justifie sa position par la parfaite collaboration qu’il y a entre les populations et les forces de l’ordre pour mettre fin à la barbarie qui, si on n’y prend garde, pourra transformer la partie septentrionale en un champ de bataille. Il a indiqué que les auteurs et commanditaires du soulèvement seront identifiés et confiés à la justice pour la manifestation de la vérité.