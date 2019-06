Bénin: les explications du maire Sounon Bouko Bio sur les manifestations d’hier à Tchaourou

L’interpellation ce lundi 10 Juin 2019 par la police républicaine de deux individus présumés meneurs des violences enrégistrées à Tchaourou a conduit au soulèvement des populations. Le maire de la Commune Sounon Bouko Bio revient sur les manifestations d’hier. Il profite pour lancer un appel au calme à ses administrés.

Bénin: vives altercations entre policiers et populations à Tchaourou A lire aussi:

---Publicité---

La population de Tchaourou s’est interposée ce lundi 10 juin 2019 à l’interpellation de deux individus supposés meneurs des violences enregistrées dans la Commune lors des élections législatives du dimanche 28 avril 2019. Pneus brûlés, route inter-état Cotonou-Parakou bloquée, tels avaient été les actes posés par les populations de Tchaourou face aux policiers et le DDPR-Borgou en personne. Après quelques heures d’affrontement entre lés éléments de la police et la population, le calme est revenu.

Joint au téléphone par les confrères de Frissons radio, Sounon Bouko Bio, maire de la commune de Tchaourou lance un appel au calme à ses administrés. Selon lui, les manifestations d’hier pourraient tourner encore au drame si des policiers et des militaires venus de Parakou en renfort à leurs collègues de Tchaourou ne s’étaient pas déplacés avec des engins blindés pour contenir les velléités de la population. » Grâce à la dextérité des agents, explique-t-il, la situation a été normalisée. On avait aussi l’appui de la pluie qui s’est abattue sur la ville et a éteint les pneus enflammés. »

Après cet incident, la peur règne sur la ville de Tchaourou, affirme l’autorité communale qui explique que la population exige la libération de la personne interpellée et nul ne sait ce qui pourrait encore se passer demain. « On essaie d’appeler au calme, indique le maire; qui précise: quand on dit que vous êtes présumés, vous pouvez ne pas être coupables ».