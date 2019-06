Bénin: les conseils de Mgr N’Koué aux journalistes sur l’utilisation des réseaux sociaux

Dans le cadre de la 53è journée mondiale des communications sociales, la commission épiscopale du Bénin pour la communication sociale a regroupé les professionnels des médias autour d’un creuset de réflexion sur le message du Pape François sur cette édition.

Des journalistes venus de Parakou et de plusieurs autres diocèses se sont retrouvés le Samedi 1er Juin 2019 autour de Monseigneur Pascal N’Koué au centre pastoral Guy Riobé dans le cadre de la célébration de la 53è journée mondiale des communications sociales. C’est autour du thème: « Nous sommes membres des uns des autres. Des communautés de réseaux sociaux à la communauté humaine » que les membres de la commission épiscopale du Bénin et les professionnels des médias se sont retrouvés.

Le soin est revenu au père Dénis kokou de scruter le message du pape qui reposait sur deux métaphores, celui du réseau et celui de membre d’un même corps. Dans son développement, il est arrivé à la conclusion que les réseaux sociaux doivent cesser d’être des moyens d’auto isolement et devenir des moyens qui rapprochent les humains. Pour sa part, Monseigneur Pascal N’Koué a lié les problèmes au niveaux des communications sociales à la mauvaise exploitation que nous faisons des réseaux sociaux. « Si nous avons tant de problème au niveau des communications sociales, c’est tout simplement parce que nos esprits sont pollués« . laisse-t-il entendre.

Il invite donc les professionnels des médias à faire leur travail avec professionnalisme en évitant la diffamation et les fake news qui polluent les consciences dans les réseaux sociaux. Il les exhorte à se démarquer des demi-vérités, de la calomnie et de la coprophilie afin de faire de leurs réseaux un réseau de Dieu et non celui du diable.