Bénin: les conditions du PCB avant tout dialogue politique

Le parti communiste du Bénin, le plus vieux qui a résisté à tous les aléas politiques, s’est invité dans le débat relatif au dialogue que le chef de l’Etat a annoncé lors de sa sortie médiatique du 20 mai dernier. Il pose des conditions préalables sans lesquelles aucun dialogue ne peut avoir lieu. C’est à travers un communiqué rendu public ce vendredi 7 juin 2019.

Trois propositions sont inscrites dans le communiqué du parti communiste du Bénin. Il s’agit en premier du retour au pays de tous les exilés politiques, la libération sans autre forme de procès de tous les prisonniers politiques. Pour ce faire, il demande au chef de l’Etat de prendre une ordonnance d’amnistie. La deuxième proposition que le Pcb qualifie d’indispensable est la prononciation de la nullité de l’Assemblée nationale installée le 16 mai. Pour ce parti connu pour la défense de la démocratie et de l’état de droit, le parlement dont le mandat est en cours est « rejeté par 90% du peuple béninois« . Raison pour laquelle il doit disparaître.

En dernier ressort, le Pcb revendique l’abrogation « des lois scélérates et liberticides contre les travailleurs, la jeunesse et le peuple« . Il poursuit en faisant savoir que sans ces préalables, tout dialogue serait futile et stérile. C’est pourquoi il invite le chef de l’Etat à prendre en considération ses conditions posées afin de juguler la crise qui secoue le pays depuis le début du processus électoral ayant conduit à l’élection de Louis Vlavonou et ses collègues.