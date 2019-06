Bénin: le soulèvement de Tchaourou, quelles incidences sur le port de Cotonou?

Les mouvements de Tchaourou perdurent depuis le début de la semaine. Les assauts des forces armées béninoises en renfort aux agents de la police républicaine n’ont pas émoussé l’ardeur des manifestants. La route menant de Cotonou vers les pays de l’Interland est bloquée et les pneus des camions dégonflés. Le port de Cotonou va-t-il s’en sortir sans perdre des plumes?

La tension est toujours très vive dans la partie septentrionale du Bénin. Tchaourou, Savè et environs sont le théâtre de vives altercations entre populations et forces de l’ordre depuis le lundi 10 juin. Plus rien ne bouge dans le bon sens depuis lors. Dans la ville natale de Boni Yayi, la divinité « Oro » sortie a empêché les femmes de sortir pour vaquer à leurs occupations habituelles. Elles sont contraintes d’abandonner leurs activités commerciales pour se sauver la vie.

Pire, les camions ayant quitté Cotonou pour les pays de l’Interland sont toujours en stationnement forcé. Les populations ont bloqué la route qui quitte Cotonou pour le Niger, le Burkina-Faso,…. Les importateurs béninois qui rentrent avec leurs marchandises notamment l’oignon, la tomate et autres font les frais de la colère des populations qui ne reculent devant rien. Pendant ce temps, le deuxième poumon de l’économie nationale, le port de Cotonou, devrait en sentir les conséquences.

Les pays dont les marchandises transitent par le Bénin sont prudents. Etant donné que les premiers qui ont pris la route depuis le dimanche nuit ne sont toujours pas arrivés à destination. Les informations relayées çà et là ne rassurent pas non plus les commerçants qui ont leurs produits exposés aux aléas depuis des jours. Le port de Cotonou, en dépit des efforts de ses dirigeants, va connaître un encombrement certain. L’enlèvement des marchandises en direction des pays de l’Interland aura du plomb dans l’aile jusqu’au jour de la décrispation de la situation qui n’a fait que trop durer.

Les autorités béninoises doivent conjuguer les efforts pour éviter que l’économie en reçoive un coup . Et l’opposition et la mouvance peuvent dénouer la crise pour permettre la libre circulation des personnes et des biens sur le sol béninois. La santé de l’économie nationale en dépend.