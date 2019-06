Bénin: le roi de Tchaourou souhaite la réouverture du commissariat de la ville

Ce mardi 25 juin 2019, le roi de Tchaourou a échangé avec les forces de sécurité en service dans la ville. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des médiations entamées pour le retour du calme après les violents affrontements survenus du lundi 10 au samedi 15 juin 2019. Selon l’information relayée par la radio locale Deeman Fm , le roi s’est montré favorable au retour des policiers dans la ville.

Le calme s’installe de plus en plus dans la ville d’origine de l’ex-chef d’Etat Boni Yayi. Après les affrontements entre forces de sécurité et manifestants ayant occasionné d’énormes dégâts tant humains que matériels, les protagonistes semblent désormais avoir fumé le calumet de la paix. Suite à la rencontre tenue au Palais entre les notables de la ville et le chef de l’Etat, l’une des principales revendications des frondeurs a été satisfaite. Il s’agit de la levée de siège autour du domicile de Boni Yayi,, chose faite depuis la matinée du samedi 22 juin.

A présent les sages et notables de la ville de Tchaourou souhaite le retour des policiers pour le fonctionnement du commissariat. Mais il est à souligner que le bâtiment qui abritait les bureaux dudit commissariat avait été incendié lors des affrontements. Depuis, le bâtiment est gardé par des militaires, certainement pour empêcher qu’il ne soit à nouveau mis à feu.