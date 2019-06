Bénin: le dialogue est la solution à la crise et aux violences dans le pays, selon Nazaire Dossa

Nazaire Dossa revient au devant de la scène politique pour donner sa thérapie face à la crise politique qui divise le pays. Dans une déclaration publique faite ce weekend, il invite la classe politique à accepter la main tendue du chef de l’Etat.

Préoccupé par la situation actuel du pays, l’acteur politique Nazaire Dossa qui s’est retiré de la scène politique depuis l’avènement du régime de la rupture est revenu le samedi 15 juin 2019 au devant de la scène pour montrer la voie de sortie de crise. En effet, à travers une déclaration publique faite devant ses partisans, élus locaux et communaux et devant les sages de la cité des kobourou, Nazaire Dossa a saisi la main tendue du président de la république et a invité l’ensemble de la classe politique à faire de même.

Pour lui en effet, face aux actes de violences macabres enregistrées depuis les dernières élections législatives, il urge de créer un cadre approprié de concertation de la classe politique pour panser les blessures. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il saisit au bond la main tendue du numéro 1 béninois qui, lors de son dernier message à la nation a fait la ferme promesse de réunir autour d’une table de discussions l’ensemble de la classe politique. « Nous ne pouvons pas refuser la main tendue du président Talon. Seules la suite et la qualité du dialogue auquel il nous invite nous édifieront », a-t-il fait savoir. Selon lui, c’est faire preuve de patriotisme que de se décider pour cette discussion au vue de la situation politique actuelle du pays. « La souffrance humaine peut bien des fois, conduire tout combattant sûr du bien fondé de sa cause à interrompre son combat et accepter d’entrer en négociation avec son protagoniste, quel qu’il soit. Dans un tel cas, il ne s’agit nullement pas de capitulation d’un camp ou de l’autre. Mais un geste patriotique» a-t-il poursuivi. Il invite donc la classe politique à prendre la perche tendue par le président de la République pour le bien des populations qui ne demandent que la paix.