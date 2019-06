Bénin: le Comité interparlementaire de l’Uemoa adresse un message à Louis Vlavonou

Élu à la tête du Parlement pour le compte de la 8ème législature, Louis Vlavonou reçoit depuis quelques jours les félicitations et encouragements de certaines organisations internationales et sous-régionales. C’est le cas de L’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (Uemoa) qui a adressé une correspondance à l’endroit du nouveau patron du Parlement béninois.

Le président de l’Assemblée nationale a reçu une correspondance du Comité interparlementaire de l’Uemoa. A travers cette lettre en date du 29 mai 2019, la présidente du Comité interparlementaire a souhaité plein succès au président Louis G. Vlavonou.

Par la même occasion, elle souhaite que « se consolident les acquis de l’intégration sous-régionale et régionale et que les relations d’amitié, de fraternité et de solidarité qui existent entre le comité interparlementaire et le parlement béninois se raffermissent davantage pour le bien-être des populations ».

Cette lettre dont le contenu est dévoilé par la Cellule de communication du Parlement n’est pas la seule reçue par Louis Vlavonou. D’autres Organisations à défaut de faire déplacer une délégation, ont aussi adressé des correspondances de félicitations à l’endroit du président Louis Vlavonou.