Bénin: « le certificat de conformité est une pièce périmée », Candide Azannaï

Candide Azannaï, président du parti Restaurer l’Espoir, au cours de sa sortie médiatique de ce lundi 10 juin, a répondu à une supposée proposition du chef de l’Etat lors de sa rencontre avec le corps diplomatique. L’opposition politique en général et particulièrement Restaurer l’Espoir n’en veut plus à cause de sa caducité, peut-on comprendre, à travers ses explications.

Il n’est pas allé par quatre chemins pour expliquer les raisons pour lesquelles il soutient que le certificat de conformité n’est plus de mise. Pour Candide Azannaï, ce papier qui n’existe dans aucun document électoral, n’aura plus son sens pour les anciens partis qui n’ont pas pu prendre part aux élections du dimanche 28 avril. Il se veut plus explicite lorsqu’il déclare que le certificat de conformité inventé par la cour constitutionnelle en février, encore qu’il y a du doute sur l’existence des requérants, ne visait que les élections du 28 avril.

---Publicité---

Prendre un certificat de conformité après les élections législatives n’a pas de sens, selon Candide Azannï. Il ira plus loin pour expliquer à ses interlocuteurs du moment que la charte des partis politiques n’a fait mention que du récépissé provisoire et du récépissé définitif. « A aucun moment la charte des partis politiques n’a parlé du certificat de conformité, a-t-il déclaré. Si, va-t-il conclure, le chef de l’Etat a vraiment promis cela au corps diplomatique, cela n’a plus aucune valeur.