Bénin: « l’arrestation de Boni Yayi était planifiée depuis longtemps », Kato Attita

Face aux hommes des médias ce samedi 15 juin, les avocats de l’ancien président de la République, Boni Yayi, ont fait de troublantes révélations. Kato Attita et Renaud Agbodjo ont mis la lumière sur une supposée planification de l’arrestation de leur client par certaines autorités béninoises.

Pour Me Kato Attita, Boni Yayi est victime d’un plan bien huilé pour nuire à sa personne. Sinon, se demande-t-il, pourquoi c’est lui seul qu’on poursuit alors qu’il n’est pas le seul membre de la résistance? Pourquoi c’est son domicile seul qui est assiégé? Pourquoi c’est sa région d’origine qui est objet de sanglants affrontements depuis quelques jours? Autant de questions que l’avocat se pose pour en arriver à une conclusion visiblement péremptoire. « Nous sommes dans une procédure purement politique où on veut jouer sur la justice », a-t-il déclaré.

Il dévoile que le garde des sceaux était un adversaire politique de Boni Yayi. Et en tant que tel, ne peut jamais être favorable à son client dans un procès politico-juridique. Pire, dira-t-il, le procureur général reçoit des instructions du ministre de la justice, les transmet au procureur de la république et lui, à son tour, les transmet au juge qui se charge de les exécuter. Le juge n’étant pas lié par les instructions pouvait s’en passer. Mais dans le cas d’espèce, déplore Me Attita, « le juge d’instruction serait dans les liens du conseil supérieur de la magistrature. Et c’est le ministre de la justice qui a requis les sanctions contre le juge devant le Csm ».

C’est tout cela qui fait peur aux avocats de Boni Yayi. Il croit fermement que le juge dont le sort professionnel est aux mains du ministre de la justice devant le conseil supérieur de la magistrature ne pourra rendre justice à Boni Yayi. Il exprime beaucoup de craintes quant à l’aboutissement de ce dossier.