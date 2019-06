Bénin-l’Aïd el-Fitr 2019: les mots de Dinan Simon à la communauté musulmane

A l’occasion de l’Aïd el-Fitr ou ‘Aïd al-Fitr (arabe : ʿīd al-fiṭr, عيد الفطر, fête de la rupture) ou le Ramanda marquant la fin du carême , le conseiller communal de Pobè et Chargé de Mission du Président de la République Dinan A. Simon a adressé un message à la communauté musulmane du Bénin en l’occurrence celle du plateau ce mardi 4 juin 2019.

Dans son message, le fils d’Issaba a adressé ses lettres de félicitations les plus sincères à la communauté musulmane : « Je voudrais, en cette fin de jeûne, vous adresser mes chaleureuses félicitations pour ce beau voyage de l’esprit et de communion avec Dieu. Félicitations pour avoir su résister à toutes les tentations et merci pour les prières formulées auprès du père céleste. Ces moments vous ont permis certainement de fortifier davantage votre âme et de poser des actes et des actions selon les préceptes du Saint Coran », a-t-il déclaré avant de souhaiter une joyeuse fête aux musulmans : « Je souhaite à chacun et à tous une très belle fête de ramadan. Je souhaite la joie dans toutes les familles, la paix dans nos communautés et beaucoup de tolérance entre les Béninois ».

A en croire Dinan Simon, le mois de Ramadan est une période sainte et d’amour, qui rapproche les uns et les autres dans l’intérêt supérieur de la paix : « le Ramadan nous offre l’occasion de nous parler tels des enfants du même père, de nous unir et de nous soutenir comme les membres de la même famille », dit-il tout en souhaitant l’esprit de fraternité et de la solidarité à toutes les familles respectives et partout sur le territoire national : « C’est ensemble que nous allons construire le département du Plateau, nos différentes communes et notre nation toute entière », a-t-il conclu.