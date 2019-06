Bénin: la cour déclare contraire à la constitution la loi sur le statut du personnel parlementaire

La loi portant statut du personnel parlementaire en République du Bénin est contraire à la constitution. C’est du moins ce que l’on retient de la décision Dcc 19-242 du 31 mai 2019 rendue le 31 Mai 2019 par l’institution.

Adopté le lundi 4 mars 2019 dernier par les députés de la septième législature, la loi portant statut du personnel parlementaire en République du Bénin est déclarée contraire à la constitution de 1990. En effet, dans la décision DCC 19-242 du 31 mai 2019, la haute juridiction en matière de contrôle de constitutionnalité a déclaré non conformes à la constitution les dispositions de la loi n°2019-13 portant statut du personnel parlementaire en République du Bénin adoptée par l’Assemblée nationale.

Saisis par le chef de l’Etat, le président Patrice Talon pour apprécier la constitutionnalité de la loi n°2019-13 portant statut du personnel parlementaire en République du Bénin, les conseillers de la cour dans leur décision ont jugé la loi non conforme à la Constitution béninoise. Cela, au motif que l’article 98 de la Constitution du 11 décembre 1990 qui fixe les domaines de la loi ne confère pas a l’Assemblée nationale le pouvoir de légiférer exclusivement sur le statut du personnel parlementaire. Pour le juge constitutionnel, le fondement de cette loi dérogatoire doit être recherché, dans ces conditions, dans le principe de la séparation des pouvoirs. Dans ce cas alors pareille législation doit être étendue à l’ensemble du personnel des institutions de contre-pouvoir dans l’Etat. De façon plus claire, la Haute juridiction demande à l’Assemblée nationale de revoir sa copie en votant une loi générale qui prenne en compte, outre le personnel du Parlement, celui des autres institutions de contre-pouvoir telles que la Cour constitutionnelle, la Haute cour de justice et autres.

Initiée par l’ex-deuxième vice -président de l’assemblée nationale, Robert Gbian au cours de la septième législature, cette loi compte 116 articles répartis en 16 chapitres et organise la carrière des agents du Parlement. Elle devrait permettre de clarifier le statut juridique du personnel parlementaire ; protéger les agents parlementaires contre les aléas politiques ; sécuriser les emplois de l’administration parlementaire; bien gérer la carrière du fonctionnaire parlementaire et renforcer le principe de la continuité du service public malgré la succession des législatures. Le texte traite également des questions relatives, entre autres, à la hiérarchisation des emplois parlementaires ; aux modalités d’accès à la fonction publique parlementaire ; aux conditions relatives au stage probatoire et à la titularisation ; aux différents corps du