Bénin – Hadj 2019: le site d’hébergement des pèlerins achevé

Fini les nuits passées à la belle étoile, les désagréments causés par les intempéries, et des moments involontaires de mortification avant l’envol pour la terre sainte de Médine. Le gouvernement du président Patrice Talon vient en effet d’achever la construction du site d’hébergement des pèlerins pour le hadj.

La construction du site d’hébergement des pèlerins est pratiquement achevé. Une délégation du ministère du cadre de vie et du développement durable a fait ce lundi 24 Juin 2019, un visite de site. Cette construction vise à créer des conditions décentes pour permettre aux pèlerins d’accomplir ce pilier de leur foi sans désagrément.

Situé à Akpakpa dans le département du Littoral, la construction de ce site d’hébergement des pèlerins à la Mecque a intégré la notion du genre. La partie réservée aux femmes a une capacité d’accueil de 120 personnes ainsi que des toilettes et des douches. Le dortoir des hommes, un peu plus grand, pourra héberger jusqu’à 200 hommes. Au total, fait savoir le patron de l’entreprise qui a exécuté le marché, le bâtiment peut accueillir 320 personnes. » Avec les espaces de repos qui sont en train d’être aménagés, le site pourra contenir jusqu’à 1000 pèlerins « , précise Eric Gbaguidi, Directeur de l’assainissement et de la voirie urbaine au ministère du cadre de vie et du développement durable.

Le chantier est actuellement à 98% de réalisation. le pavage des allées qui est le chantier actuellement en cours prendra fin le 26 Juin prochain pour rester dans le délai contractuel de trois mois exigé par le gouvernement. Précisons qu’en dehors des dortoirs, il y a le local d’enregistrement des pèlerins, à l’entrée du site, qui est également achevé. Les ouvriers sont à pied d’œuvre pour terminer l’assainissement des zones de repos qui suit d’ailleurs son cours. » L’absence d’un espace adéquat d’accueil des pèlerins venant de l’intérieur du pays, en partance pour le Hadj, fait que les conditions de séjour et d’hébergement à Cotonou en attendant leur départ, sont difficiles » avait fait observer le conseil des ministres du mercredi 6 février 2019 qui a approuvé la construction d’un site aménagé pour l’accueil et l’hébergement des candidats au Hadj.