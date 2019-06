Bénin – Grossesse en milieu scolaire: artisans et ouvriers en tête de la liste des indélicats

Durant les trois dernières années, 1122 cas de grossesses sont enregistrés en milieu scolaire. Selon Blaise Djihouéssi, directeur général de l’institut national d’ingénierie de formation et de renforcement des capacités des formateurs, structure ayant conduit cette étude, les artisans et les ouvriers sont au premier rang des auteurs de grossesses en milieu scolaire.

Selon les statistiques d’une étude conduite par l’institut national d’ingénierie de formation et de renforcement des capacités des formateurs, 1122 élèves filles sont tombées grosses au cours de la période 2018-2019. Dans le rang des auteurs de ces grossesses, les artisans et les ouvriers ont battu de loin le record de la performance.

---Publicité---

Selon la même source, la période 2017-2018 a enregistré 2912 cas de grossesses dont 2.511 artisans et ouvriers sont responsables. Ces chiffres effarants montrent à ne point en douter, la proximité des artisans et ouvriers avec les apprenants. La période 2016-2017 a enregistré 2.701 artisans et ouvriers auteurs de grossesses sur 3045 élèves. Ces chiffres constituent un appel aux organisations non gouvernementale qui excellent dans la sensibilisation à mettre les bouchons doubles dans leur mission d’éveille de la conscience afin que le phénomène perde de terrain car le phénomène n’est pas en faveur de ces filles qui voient ainsi leur avenir compromis.