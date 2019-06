Bénin – Escroquerie à Dantokpa: un présumé auteur déposé à la prison civile de Cotonou

Ce lundi 03 juin 2019, la Police Républicaine a décelé un réseau d’escroquerie au sein du marché Dantokpa. Il s’agit d’une association créée par dame Anastasie C. qui se fait passer pour une personne influente de l’entourage du chef de l’Etat pour arnaquer ses victimes.

Des usagers du marché Dantokpa, notamment des femmes se sont fait arnaquer à hauteur de plusieurs millions de francs CFA. Dépassées par les faits, elles ont porté plainte contre leur bourreau qui n’est rien d’autre que dame Anastasie C. , présidente de l’association des Vendeuses Unies pour le Développement (V. U. D).

Après la mise en place de l’association, elle a mis au point un mode opératoire basé sur « l‘abus de confiance et trafic d’influence ». Selon le récit des victimes, « elle fait adhérer les usagers des marchés par intimidation en leur faisant croire que ce n’est qu’à cette adhésion que ces dernières doivent leur salut dans les marchés ». Comme si cela ne suffisait pas, la mise en cause se fait passer pour une personne influente de la sphère politique autour du chef de l’Etat.

Une dizaine de millions de francs CFA empochés

Selon les témoignages des plaignantes, dame Anastasie C. en complicité avec ses collaborateurs dont le sieur Lazare V. ont extorqué une dizaine de millions avec la promesse de « trouver des boutiques » aux bonnes dames à l’intérieur du marché; une promesse qui n’a jamais été tenue.

Saisis, les éléments de la Police de la Républicaine ont mis en branle leur dispositif pour mettre la main sur les mis en cause. Aux dernières nouvelles, le sieur Lazare C. a été déposé en prison ce jour. Sa « patronne » Anastasie C. est quant à elle poursuivie pour « escroquerie et abus de confiance ».