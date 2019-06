Bénin/Echauffourées à Tchaourou: le Pcb condamne et exige le retrait de l’armée

La situation très tendue entre forces de l’ordre et populations de Tchaourou depuis quelques jours inquiète le Parti Communiste du Bénin. A la faveur d’une déclaration rendue publique ce jeudi, 13 juin 2019, elle condamne ces événements et exige le retrait des forces armées.

Le Parti Communiste du Bénin (Pcb) suit de près les échauffourées en cours depuis le lundi dernier entre les forces de l’ordre et les populations de Tchaourou. Cette situation serait née de l’interpellation du supposé organisateur du boycott des dernières législatives dans cette commune du Bénin. “Depuis quelques jours, les populations de Tchaourou subissent un siège militaire insupportable… Tirs à balles réelles contre la population avec de nombreux blessés, envoi de renforts militaires depuis Parakou et Cotonou ; riposte de la population avec l’incendie du commissariat de police, blocage de la route inter-états par les populations ”, s’indigne le parti sans manquer de déplorer l’extension du mouvement aux communes limitrophes.

Selon le Pcb, “Quand on sait que le Président Yayi qui est maintenu illégalement en résidence surveillée depuis plus d’un mois est originaire de cette commune, on peut comprendre l’exaspération des populations de Tchaourou…”.

Face à cette situation préoccupante, le Pcb exige purement et simplement le retrait de toutes les forces militaires pour un retour à la paix et à l’accalmie.

Ceci, dans l’intérêt supérieur des Béninois en général et des populations de Tchaourou et des communes environnantes en particulier.