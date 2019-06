Bénin – Dossier bradage du domaine public: Modeste Toboula très déçu de la décision du juge

C’est par un verdict sans appel de 12 mois d’emprisonnement ferme et du payement de deux milions d’amende que le juge de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a scellé le sort de l’ancien préfet du département du littoral dans le dossier de bradage du domaine public. Une décision qui a suscité une profonde déception au niveau de l’ex autorité préfectorale.

Le dossier relatif au bradage du domaine de l’Etat dans lequel est impliqué l’ancien préfet du département du Littoral a été classé ce lundi 2 Juin 2019 par une décision de justice. En effet, c’est par un verdict de 12 mois d’emprisonnement ferme et le payement de deux millions d’amende que le juge de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a condamné le sieur Modeste Toboula. Une décision jugée excessive par le conseil de l’inculpé au moment où la déception de son client était à son comble.

--- Publicité---

L’ancien préfet du département du littoral qui a clamé son innocence à la barre est très déçu de la décision du juge de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. « Il est déçu et je le suis également » rapporte son avocat conseil qui lève un coin de voile sur l’état d’esprit de son client après la décision du juge. Une décision que Me Kassa juge d’ailleurs sévère. ”La décision elle est sévère à mon avis et je crois ne pas être le seul à l’avoir perçue ainsi. Sincèrement j’ai du mal à accepter cette décision mais elle est déjà rendue » s’est-il désolé.