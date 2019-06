Bénin – Dépassement de fonds de campagne: le procès de Lionel Zinsou renvoyé

Le procès ouvert contre l’ancien premier ministre Lionel Zinsou, dans le cadre du dossier dit de « dépassement de compte de campagne » est à nouveau renvoyé. L’audience programmée ce vendredi 07 juin 2019 n’a pas pu se tenir; les différentes parties impliquées sont convoquées pour le 17 juillet 2019.

Représentée par Me Robert Dossou, la défense de Lionel Zinsou a soulevé une exception d’inconstitutionnalité. C’est ce qui justifierait le report de l’audience de ce jour. Selon Me Robert Dossou, la défense n’a pas en sa possession certaines pièces du dossier. A l’en croire, son client est poursuivi pour « dépassement de fonds de campagne » et « faux et usage de faux »; mais il lui est jusque là impossible de voir l’acte qualifié de faux, malgré la demande adressée au Procureur.

---Publicité---

Candidat aux élections présidentielles de 2016, les tracasseries judiciaires ont commencé pour Lionel Zinsou en mars 2018. En effet, le patron de l’entreprise Ebomaf Mahamadou Bonkoungou a déposé une plainte contre l’ancien premier ministre dans une affaire de prêt d’argent. Rejetant les faits portés à son encontre, Lionel Zinsou a aussi déposé une plainte contre son vis-à-vis pour escroquerie.

Quelques mois plus tard, Mahamadou Bonkoungou et Lionel Zinsou son revenus à de meilleurs sentiments pour un règlement à l’amiable. Une porte de sortie trouvée grâce à l’intervention de certains chef d’Etat de la sous-région. Mais le ministère public s’est intéressé à un autre aspect du dossier devant le tribunal de Cotonou. Il est désormais reproché à Lionel Zinsou un « dépassement de fonds de campagne » et « faux et usage de faux ».

Retour sur le dossier de prêt de plusieurs milliards:

L’affaire relative à un prêt de 15 milliards FCFA concédé par le président du Groupe Ebomaf, Mahamadou Bonkoungou au candidat Lionel Zinsou lors de la présidentielle de 2016, continue de faire des vagues. Après une première assignation devant la justice française, l’homme d’affaires Burkinabè s’est également porté vers les instances judiciaires béninoises pour la même cause. Le contenu de cette nouvelle plainte, publiée par la presse locale, confirme le montant de 15 milliards FCFA et donne des détails sur les «manœuvres» pour avoir cette mirobolante somme, ainsi que sur les acteurs directs et indirects. Entre autres personnalités citées, figure l’ancien Chef d’Etat Boni Yayi.

Ainsi, cette rocambolesque affaire remonte à mars 2016, où Lionel Zinsou, en pleine période électorale au Bénin, aurait contracté une dette évaluée à 15 milliards auprès du patron d’Ebomaf. Selon la plainte déposée par l’homme d’affaires burkinabé, certaines personnalités proches de Lionel Zinsou étaient témoins. Il s’agit par exemple de l’ancien président Boni Yayi qui aurait signé la lettre de reconnaissance de dette.

Dossier à multiples rebondissements:

En réponse à la plainte de Monsieur Mahamadou Bonkoungou, l’ancien Premier ministre Lionel Zinsou a déposé le 14 Mai 2018 une plainte contre ce dernier. Selon les informations contenues dans la Lettre du Continent n°776 du vendredi 18 mai 2018, ladite plainte a été déposée devant le Tribunal de grande instance (TGI) de Paris. Dans sa plainte, le banquier d’affaire fait également mention d’escroquerie. A la suite de la médiation de plusieurs présidents de la sous région, l’homme d’affaire Mahamadou Bonkoungou a retiré la plainte qu’il avait déposée le 11 avril à Cotonou contre Lionel Zinsou.