Bénin – Crise politique: « nous sommes tous coupables », Jacques Ayadji

Le président du parti Mouvement des élites engagés pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin) Jacque Ayadji, s’adressant à ses militants à la veille du conseil national de son parti politique, s’est prononcé sur la crise qui secoue le pays depuis quelques mois. Il invite le chef de l’Etat à aller au-delà d’un dialogue politique pour colmater les brèches afin de restaurer le vivre ensemble acquis à la conférence des forces vives de la Nation.

Jacques Ayadji, directeur général des infrastructures et président de Moele-Bénin n’est pas du côté de ceux qui cherchent les commanditaires des violences post-électorales. Pour lui, aucun acteur politique ne peut se soustraire des heurts qu’il a eus dans le cadre de l’organisation des élections législatives du 28 avril 2019. Jacques Ayadji pense profondément que tous les politiciens sont « coupables de différentes manières, par actions, par réactions ou par omission ».

C’est fort de cette thèse que l’ancien syndicaliste exhorte le chef de l’Etat à aller au delà d’un dialogue politique. La crise n’étant pas que politique mais aussi sociale. Le Bénin n’étant pas constitué que de partisans, il urge d’associer toutes les couches au dialogue pour rêver de retrouver le vivre ensemble brisé par les actes des uns et des autres, soutient-il. Le cri de cœur de Jacques Ayadji envers tout le peuple témoigne de combien il tient aux assises nationales. Pour lui, la crise offre une occasion en or pour « évaluer et réajuster » les acquis démocratiques et valeurs républicaines. Il se veut incisif lorsqu’il conclura « nous n’avons plus le droit de rater ce rendez-vous, cette fois-ci ».