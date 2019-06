Bénin – Connexion internet: Isocel promet une offre à fibre optique la moins coûteuse

L’ambition du Bénin d’être le quartier numérique de l’Afrique ne semble pas aller de pair avec les offres de connexion « haut » débit existant sur le terrain. Le fournisseur « ISOCEL » annonce une révolution dans le secteur avec une offre à fibre optique à prix concurrentiel

Il y a quelques jours, Isocel a annoncé la première phase du déploiement de son réseau de fibre optique au Bénin. Pour situer sur l’avancement du projet, le directeur général de cette société, Robert Aouad a accepté de fournir plus d’explications sur cette nouvelle offre à l’Agence Ecofin. Selon Robert Aouad, on peut aller jusqu’à 100 Mbps en descendant comme en ascendant. « Je précise que toutes nos offres seront symétriques. La fibre optique permet des débits beaucoup plus importants. Un débit de 100 Mbps servira à satisfaire les très grandes entreprises. Pour une PME, 20 Mbps ou 30 Mbps sont largement suffisants. » a-t-il fait savoir.

L’innovation annoncée par cette structure est qu’il aura des offres spéciales pour les écoles et universités. » Nous voulons commencer à 25 000 FCFA par foyer. Après, nous avons des offres à 35 000, 50 000 et 80 000 FCFA qui sont plus pour les petites et moyennes entreprises. Comme nous l’avons annoncé, il y aura des tarifs spéciaux pour les start-up et les projets innovants. Nous aurons aussi des tarifs spéciaux pour tout ce qui est éducation, c’est-à-dire écoles et universités. Cela peut aller jusqu’à 50% du tarif annoncé. En ce qui concerne les grandes entreprises, cela dépend de leurs tailles. » a fait savoir le directeur général. A le croire, pour une entreprise avec des dizaines ou des centaines d’utilisateurs, la société peut offrir le très haut débit à 100 Mbps.

La zone de couverture de la fibre optique:

Pour la phase pilote la société « ISOCEL » priorité est donnée à la ville métropole du pays, Cotonou en attendant de couvrir progressivement les autres régions avec l’appui du gouvernement. « Actuellement, nous avons réalisé 20% de la couverture. Du deuxième semestre de l’année 2019 à la fin de l’année, nous aurons entamé les 80% restants. Le déploiement commencera avant la fin de l’année et s’étendra sur tout 2020. Fin 2020, nous aurons couvert une plus grande région. Nous voulons aussi nous étendre progressivement sur d’autres villes du Centre et du Nord du Bénin. Vous savez, le déploiement de la fibre est très coûteux et nous sommes une société qui croît de manière organique. Nous ne sommes pas un grand groupe. » indique-t-il. Quand vous prenez Cotonou-Parakou de 400 kilomètres par exemple, poursuit-il, il ne faut pas que la transmission de l’Internet entre ces deux endroits soit un handicap. On devrait pouvoir utiliser le réseau national à des tarifs réduits pour que le consommateur qu’il soit à Cotonou, à Natitingou ou à Parakou puisse avoir la même donnée.

Déjà, il y a Bénin Télécom Service qui propose de la fibre. Nous sommes le deuxième sur le marché aujourd’hui et je pense qu’il y aura d’autres acteurs. On n’a pas l’intention d’avoir le monopole. Ça ne marche plus comme ça ; il faut de la concurrence. Nous tablons sur notre savoir-faire, notre expérience de 10 ans sur le marché et sur la fidélisation de nos clients. Si on a le bon service avec le bon prix, quelle que soit la concurrence, il y aura des clients; confie-t-il a l’Agence Ecofin. Pour lui, quand on est en position de monopole sur un marché, c’est plutôt mauvais. « Il faut toujours plusieurs acteurs pour faire jouer la concurrence et réveiller ceux qui sont là parce que, quand vous êtes en situation de monopole, vous avez tendance à dormir sur vos lauriers car vous vous souciez de préserver votre chiffre d’affaires. ». Par ailleurs, le directeur général de « ISOCEL » rassure que des dispositions sont prises pour gérer le flux de clients qui viendront sur leur installation car meilleur service à meilleur coût attire généralement beaucoup de monde. « La beauté de la fibre, c’est que dès que les câbles sont posés, vous pouvez monter en puissance. Il suffit d’ajouter des cartes et des logiciels pour pouvoir absorber plus de clients. Nous avons un réseau qui a une capacité d’absorption de 25 000 qui peut monter à 50 000, à 100 000 etc. Nous serons encouragés par la demande. Si nous voyons que la demande existe, nous allons continuer nos investissements. » conclut-il.