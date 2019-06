Bénin/Collecte de sous chez les supporters: le Cns-B décline toute responsabilité et appelle à la vigilance

Le Conseil national des supporters du Bénin (Cns-B) dément toute opération de collecte de sous chez des supporters désireux de voyager sur l’Égypte pour établissement de passeport. Ceci, dans le cadre de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations.

C’est ce qui ressort du communiqué en date du mardi 11 juin 2019 et signé du Président du Conseil, Léopold Houankoun. Dans ce communiqué, le Conseil décline toute responsabilité et appelle les uns et les autres à la vigilance afin de ne pas tomber dans le piège des hommes “sans foi ni loi” qui saisissent toutes les occasions pour se faire de l’argent.

---Publicité---

Communiqué Depuis quelques jours, circule une rumeur selon laquelle le conseil national des supporters du Bénin (Cns-B) aurait organisé sous le couvert d’une ONG la collecte de sous chez des supporters désireux de voyager sur l’Égypte pour établissement de passeport. Le Cns-B passe par ce canal pour informer le public sportif en particulier et les béninois en général que la faîtière des associations de supporters n’a jamais pris cet engagement. Sa sortie officielle du lundi 10 juin dernier après la réunion avec les présidents et secrétaires généraux des associations de base au sujet des dispositions prises dans le cadre du voyage en dit long et n’a à aucun moment fait cas d’une activité d’établissement de passeport dans son point de presse relayé par la presse. Le Conseil National des Supporters du Bénin rappelle que tout ce qu’il fait dans ce cadre est en étroite collaboration avec le ministère du Tourisme de la Culture et des Sports. A cet effet, il invite à la vigilance afin de ne pas tomber dans le piège des escrocs qui saisissent toutes les occasions pour anarquer les paisibles citoyens. Fait à Cotonou le 11 juin 2019 Pour le Cns-B Léopold HOUANKOUN