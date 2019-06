Bénin: coach Lady Sonia confirme sa venue imminente à Cotonou (photo)

Apres le palais des congrès en France, le Canada, le Cameroun; le Congo, le Gabon, la Côte d’Ivoire , la coach et conférencière, dans les domaines émotionnel, financier, professionnel et spirituel sera à Cotonou au Bénin le 22 juin pour rencontrer les femmes béninoises.

Femme chrétienne et mère de six enfants, Sonia Mabiala est une prédicatrice de l’Evangile passionnée par le développement personnel. Elle sera au Bénin dans quelques jours pour aider les femmes africaines souvent écrasées par les dogmes et les traditions à devenir libres et épanouies à travers des séances de coaching. A l’en croire, une session avec elle changera la vie d’une femme en détresse.

Le témoignage du Mentor Lady Sonia parle pour elle. Elle a vécu des situations que beaucoup d’entre nous ne vivront jamais. Après avoir vu, vécu et vaincue, elle partage au travers de ses services pour les particuliers et les entreprises les clés pour avoir du succès et un plein épanouissement. Au programme, conférence, rafraîchissements, espaces d’expositions, dédicace du livre Authentique.

Le 22 juin au Bénin Royal Hôtel, les chaines de la captivité émotionnelle seront secouées et Lady sonia partagera ses puissantes stratégies féminines; ses techniques d’épanouissement EN 3D qui l’ont rendu célèbre.