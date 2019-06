Bénin: cette demande de Fanicko à ses fans, pour l’anniversaire de sa mère (photo)

Fanicko de Jésus, de son vrai nom Fanick Olivier Adjanohoun , est un chanteur béninois, né le 12 juillet 1992 à Cotonou au Bénin. Pour l’anniversaire de sa mère, jeudi 27 juin 2019, l’artiste a fait une demande émouvante à ses fans sur sa page Facebook.

Dans une tribune libre sur Facebook, le chanteur béninois Fanicko de Jésus, a demandé a ses fans de l’aider à souhaiter un joyeux anniversaire à sa mère. « Mes Fans s’il vous plaît aidez-moi à souhaiter « HAPPY BIRTHDAY » à cette grande dame grâce à qui tout est possible aujourd’hu » peut on lire dans son message. « Joyeux anniversaire Maman 🎂 ❤️ 🙏🏾 🌹. Merci pour la force que tu me donnes chaque jour. Que Dieu te bénisse encore et encore et te donne une santé de FER » a t-il écrit accompagné des fleurs, de cœur, et de gâteau, le tout légendé par une photo de sa mère.

Au Bénin, Fanicko compte une vingtaine de singles et est considéré comme une étoile de la musique urbaine.