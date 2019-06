Bénin: cette déclaration d’amour de la chanteuse Naria au slameur Tchêgoun (vidéo)

La chanteuse béninoise Naria a fait une inédite déclaration d’amour au slameur Tchêgoun sur les réseaux sociaux samedi 15 juin 2019.

La relation amoureuse qu’entretiennent les deux artistes béninois prend de plus en plus de l’ampleur. Il y a quelques mois, une vidéo dans laquelle les tourtereaux s’embrassaient avaient suscité les rumeurs sur leur romance sur les réseaux sociaux. Même si cette proximité et complicité, ne confirmait rien, la chanteuse a levé un coin de voile sur leur idylle dans une publication sur Facebook ce week end. « Dédicace à TchêgOun Le Slameur… Je te dédie cette belle chanson de Sessime Guedou en feat avec #mrléo qui dit tout ce que j’ai envie de te dire… » a écrit la chanteuse en légende de la nouvelle chanson de Sessimè et Mr léo intitulé « Je ne vois que toi ».

Et pourtant, il y a quelques mois, des sources proches des deux « tourtereaux », indiquaient qu’il s’agissait d’un coup de publicité. Selon eux, le « couple » travaillerait ensemble sur un projet musical qui devrait être dévoilé le Vendredi 08 Février 2019. De toute façon, il n’y a pas de fumée sans feu, et il n’est plus à démontrer aujourd’hui que ces deux artistes sont effectivement en couple.