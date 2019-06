Bénin-CAN 2019: Vano aux Écureuils: « Donnez tout « EGBLÉMAKOU » comme si on était en guerre »

Dans une publication postée sur sa page Facebook dans la matinée de ce mardi 25 juin 2019, l’artiste béninois couramment appelé « Vano » a adressé un message au 11 national du Bénin qui fera son entrée en complétion ce jour face au Ghana au pays des pharaons.

« De tous les dangers, le plus grand est de sous-estimer son ennemi » », telle est la citation par laquelle Vano a jugé utile pour faire passer son message aux 11 ambassadeurs du Bénin en Egypte pour le compte de la Coupe d’Afrique des Nations. A l’instar de plusieurs béninois, Vano mesure bien la portée de la tâche qui attend les siens ce mardi 25 juin 2019 au Caire face aux Blacks Stars du Ghana à partir de 21 heures : « Nous savons que le défi est de taille. Ils savent qu’ils ont plus d’expérience que nous en ce qui concerne le niveau élevé de ce genre de compétition et je suis sûr qu’ils se sentent en confiance au point de nous sous-estimer », préviens le chanteur. Et comme on pouvait s’y attendre, le chanteur Vano est très optimiste pour la sélection nationale de son pays en dépits de l’expérience redoutable de leur adversaire du jour. La star estime que le Bénin a décidé de changer les choses ; rien ne sera donc plus comme avant. Une manière de dire que les Écureuils vont surprendre leurs adversaires à l’occasion de cette compétition.

Il a par ailleurs réaffirmé son soutien indéfectible et celui du peuple béninois pour cette rencontre qu’il attend avec impatience : « A partir de ce soir, tout le peuple (fan du foot ou non) sera devant son poste téléviseur pour vous soutenir avec la peur au ventre mais surtout avec la rage de vaincre …. Allez les Écureuils !!! Cette fois c’est la bonne», a-t-il écrit tout en ajoutant : « Donnez tout (EGBLÉMAKOU) comme si on était en guerre, comme si perdre ce match serait comme perdre notre territoire et être obligé de fuire… Ne revenez pas avec le drapeau, donnez leur cela en guise d’un très mauvais souvenir ».